مفتي السعودية: لقاح كورونا ليس مفطرا للصائم

كشف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الحصول على لقاح كورونا خلال شهر رمضان وهل يبطل الصيام أم لا.

وأكد المفتي، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم، وقال رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام ؟:" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر ".

ومن ناحية أخرى، كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أعلنت أول أمس، أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر، لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" المتوفرة في المملكة ،بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية.

وأكدت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.