تردد جميع قنوات ام بي سي mbc وأهم ما يعرض في شهر رمضان 2021

يبحث القراء عن تردد جميع قنوات ام بي سي mbc على نايل سات، والتي تعد الأبرز والأكثر بحثًا عبر محركات البحث، إذ تقدم قنوات ام بي سي المختلفة برامج ومسلسلات متنوعة هادفة.

وازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ام بي سي 2021 في الآونة الأخيرة، فيما تُعد محتويات القناة رائعة ومميزة مقارنة بالقنوات الأخرى، حيث عملت قناة ام بي سي mbc على جذب مئات الآلاف من المواطنين في الدول العربية.

ونتيجة للبحث العالية على تردد قناة أم بي سي mbc السعودية، ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة وجيزة.

موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" لا يزال يقدم لحضراتكم ترددات القنوات المتنوعة والمختلفة التي تبث في منطقتنا العربية، وفي أسفل المقال سنضع لكم تردد قناة ام بي سي mbc، لكي يتمكن المتابعين من مشاهدة منتوجات القناة.

وتعرض قناة ام بي سي mbc العديد من المسلسلات والبرامج المتميزة، ومن ابرز تلك المسلسلات الاختيار2، خلال شهر رمضان المبارك 2021.

أبرز ترددات قنوات ام بي سي mbc:

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد قناة ام بي سي Mbc مصر

تردد قناة ام بي سي MBC 2

تردد قناة ام بي سي برو سبورت

تردد قناة ام بي سي 1mbc

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

تردد قناة ام بي سي 5 mbc

تردد قناة ام بي سي mbc 3

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

تردد قناة ام بي سي mbc دراما

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc2:

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc3:

تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc4 :

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc max:

تردد قناة ام بي سي mbc max:

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

هو 11476(v)

تردد قناة ام بي سي دراما :

تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc5 :

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

القمر التردد FEC/SR الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

تردد قناة إم بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.

كانت هذه تردد جميع قنوات ام بي سي mbc التي يبحث عنها المشاهدون من أجل متابعة كل جديد يبث عبر القنوات خلال رمضان 2020.