ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 20 مارس 2021

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان مقابل الجنيه السوداني، خلال مؤشر المعاملات المبكرة للسوق السوداء "الموازي" في السودان صباح اليوم الجمعة.
نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الدولار في السودان مقابل الجنية السوداني، وفق تداولات سعر الدولار في السودان في السوق السوداء (السوق الموازي).
|
العملة الأجنبية في السودان
|
سعر الشراء
|
سعر المبيع
|
سعر الدولار الأمريكي في السودان
|
382
|
386
|
سعر اليورو في السودان
|
454
|
456
|
سعر الجنيه الإسترليني في السودان
|
529
|
532
|
سعر الريال السعودي في السودان
|
101
|
103
|
سعر الدرهم الإماراتي في السودان
|
102
|
106
|
سعر الدينار الكويتي في السودان
|
1253
|
1260