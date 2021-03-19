ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 20 مارس 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:22 م
19 مارس 2021
سعر الدولار في السودان
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ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان مقابل الجنيه السوداني، خلال مؤشر المعاملات المبكرة للسوق السوداء "الموازي" في السودان صباح اليوم الجمعة.

نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الدولار في السودان مقابل الجنية السوداني، وفق تداولات سعر الدولار في السودان في السوق السوداء (السوق الموازي).

العملة الأجنبية في السودان

سعر الشراء

سعر المبيع

سعر الدولار الأمريكي في السودان

382

386

سعر اليورو في السودان

454

456

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

529

532

سعر الريال السعودي في السودان

101

103

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

102

106

سعر الدينار الكويتي في السودان

1253

1260

 

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