الدولار يرتفع مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 20 مارس اذار 2021

استعاد الدولار مكاسبة وارتفاعه في تداولات السوق السوداء اللبنانية صباح اليوم الجمعة، و ذلك بعد تراجعه امس الجمعة، متأثراً بلقاء بعبدا بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري والرئيس ميشيل عون.

وسجل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء صباح اليوم السبت 20 مارس اذار 2021 ،11400 ليرة لبنانية للشراء، في حين سجل سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء للمبيع 11600 ليرة لبنانية.

اليكم سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 20 مارس اذار في السوق السوداء، وسعر صرف الدولار في المصرف لبنان المركزي: