افضل طريقة لختم القرآن الكريم عدة مرات في رمضان 2021

شهر رمضان 2021 يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على قراءة القران الكريم بشكل مستمر، وصولاً إلى ختمه مرة على الأقل ، ومنهم من يختموا قراءة القران مرات عديدة.

وفي ظل التطور التكنولوجي ووجود تطبيقات جاهزة تحمل على الجوالات بالقران الكريم، فبات بإمكان المسلم قراءة القران اينما كان دون الحاجة لحمل القران الكريم بيده.

وتمثل قراءة القرآن الكريم في رمضان من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله في رمضان.

ويتميز رمضان 2021 بانتشار جائحة فيروس كورونا، والتي فرضت على المسلمين في كافة ارجاء الارض ، الحجر المنزلي، وهو امر يزيد من امكانية المسلم ختم قراءة القران الكريم في منزله ، وهي فرصة لم تتاح من قبل للمسلمين.

طريقة ختم القرآن الكريم في رمضان 2021

وتتفاوت مقدرة العديد من الناس على ختم القرآن وقراءة المصحف في رمضان فمنهم من يمن الله عليه بأن يختمه مرة ومنهم من يوفقه الله ليختمه أكثر مرتين أو ثلاث ومنهم من يكتب له الله ختم القرآن في رمضان 10 مرات تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ورد أنه كان يختم القرآن مرة كل 3 أيام في شهر رمضان المبارك.

عدد مرات ختم القرآن في رمضان

ولا يوجد عدد محدد يوصى به في ختم القرآن في رمضان لكن يجب أولا أن تتم مراعاة بعض الشروط من بينها :

أن تتم قراءة القرآن الكريم بتدبر وتذكر وألا تكون القراءة سريعة ومتعجلة.

أن يتم عمل جدول لقراءة القرآن الكريم في رمضان بحيث يكون هناك ورد يومي بعد كل صلاة.

عدم التشدد والاجهاد الزائد في بداية الشهر حتى يتمكن المسلم من مواصلة الشهر.

طريقة ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في رمضان

لختم القرآن مرة واحدة في رمضان يمكن قراءة 20 صفحة من المصحف في اليوم بواقع 4 صفحات عقب كل صلاة.

لختم القرآن مرتين في الشهر يمكن قراءة 40 صفحة في اليوم من المصحف بواقع 8 صفحات عقب كل صلاة.

لختم القرآن 3 مرات في اليوم يجب قراءة 60 صفحة من المصحف في اليوم بواقع 12 صفحة عقب كل صلاة.

وهكذا تزيد عدد الصفحات كلما أردنا زيادة عدد الختمات.