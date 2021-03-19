السعودية: صلاة التراويح ستقام في المسجد النبوي خلال شهر رمضان 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية أن صلاة التراويح ستقام في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك اسوة بالفروض، وذلك وفق عدة ضوابط.

و نقلت وكالة الانباء السعودية عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس قوله أن "صلاة التراويح ستقام في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك أسوة بالفروض", مشيرا إلى أن خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان تتضمن "برامج ومستهدفات وبدائل وطوارئ وإدارة أزمات لشهري شعبان ورمضان", استعدادا له وأيام عيد الفطر.

وبحسب الخطة، تكون الطاقة التشغيلية الإجمالية للمصلين خلال شهر رمضان 60 ألف مصل في وقت واحد, حيث يستوعب المسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية وفق الطاقة التشغيلية القصوى 45 ألف مصل, ويضاف للطاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة التي تستوعب 15 ألف مصل.

ونصت الخطة أيضا على إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، وفتحه قبل أذان الفجر بساعتين، باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان إذ يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

هذا ويتاح للمصلين الصلاة في الحصوات والتوسعات والأسطح والساحات وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية, ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد وذوي الجنائز.