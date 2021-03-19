للرجال: اطعمة مهمة يجب تناولها بعد سن الـ 40

يحتاج جسم الانسان الى اطعمة و متطلبات غذائية، عندما يتقدم الناس في العمر، وتصبح العناصر الغذائية مثل فيتامين د والبروتينات والكالسيوم وفيتامين ب 12 مهمة للرجال والنساء عند بلوغهم سن الأربعين أو أكثر لأن هذه العناصر الغذائية قد تساعد في الحفاظ على وظائفهم البدنية والمعرفية في وقت لاحق من الحياة.

موقع boldsky يقدم إليكم اهم الأطعمة التي يجب للرجال تناولها بعد سن الـ 40:

1. الطماطم

تحتوي الطماطم على كاروتينويد نباتي يسمى اللايكوبين والذي له خصائص مضادة للأكسدة، وتعطي هذه الصبغة النباتية للطماطم لونها الأحمر وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في سن الشيخوخة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

2. البطاطا الحلوة

تشمل بعض مشاكل الشيخوخة الشائعة لدى الرجال ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الرؤية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم والبيتا كاروتين والعديد من المواد الكيميائية النباتية والمغذيات الحيوية التي قد تعمل كمضاد للشيخوخة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر لدى الرجال.

3. الشوفان

للشوفان فوائد متعددة الأغراض لكبار السن من الرجال ، مثل علاج الإمساك ، وخفض مستويات الجلوكوز وخفض ضغط الدم. يحتوي على حمض أميني يسمى L-arginine يساعد في علاج المشاكل المذكورة أعلاه على المدى الطويل، الشوفان أيضًا طعام رخيص الثمن وسهل التحضير لكبار السن.