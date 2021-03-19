 مواعيد العمل لمترو الانفاق الجديدة في مصر خلال شهر رمضان 2021

ايام معدودة قبل بدء شهر رمضان المبارك، قررت جمهورية مصر العربية وخاصة وسائل النقل والمواصلات بترتيب مواعيد العمل لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر، ضمن إجراءات فيروس كورونا

وفي هذا السياق، أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2021، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي بدلا من الواحدة صباحا، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة

وانتهت شركة المترو، من إعداد مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2021، بحيث يلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات 1.30 صباحا

مواعيد العمل لمترو الانفاق الجديدة في رمضان 2021:

يستمر العمل في محطات المترو حتى الثانية صباحا لاستيعاب جموع الركاب، وتضمنت جداول تشغيل المترو، خلال مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2021، قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالي، على أن يبلغ زمن التقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني، و5 دقائق بالخط الثالث

وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت استعداداتها النهائية لشهر رمضان المبارك، بإجراء بعض الصيانات الدورية للقطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو، منوهًا إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة لمنع حدوث أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل

و كشف عبد الهادي، أنه سيتم مد مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2021، حتى الثانية صباحا بدلًا من الواحدة صباحا، طوال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر ضمن إجراءات فيروس كورونا، وتجهيز 10 قطارات إضافية سيتم الدفع بهما وقت الحاجة

وأشار ألمتحدث الي أن الشركة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب، منوها أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، كل ساعتين تقريبا، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل استقلال القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوي بكورونا