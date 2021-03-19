الخارجية : تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، مساء اليوم الجمعة،19 مارس 2021 تسجيل حالتي وفاة وإصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم.

و بحسب الخارجية، فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 381 وفاة، والإصابات إلى 13302 إصابة، منذ بدء الجائحة.

في البرازي، ذكرت سفارة دولة فلسطين أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطن جميل عثمان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 11، فيما سجلت 19 إصابة سابقة.

وفي المملكة العربية السعودية، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف الجالية للمواطن حسن علي حسين عبد النبي (55 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة.

و افادت سفارة فلسطين في أوكرانيا، بإصابة جديدة بالفيروس في السفارة، وأشارت إلى أن وضعها الصحي مستقر وهي في الحجر المنزلي، مضيفة أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم تعقيم السفارة، وخضع طاقمها للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في أوكرانيا، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية بأوكرانيا إلى 11 إصابة.