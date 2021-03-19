ناصر القدوة يعقب على قرار اقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

عقب القيادي في حركة فتح، ناصر القدوة على قرار فصله من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، بقرار من الرئيس عباس، معتبرا ان القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً.

و اوضح القدوة أن قرار المؤسسة سيبقى بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قراراً بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر، الذي تم عبر تقنية "زوم" بتاريخ 28 شباط/فبراير 2021

و عبر رئيس مجلس الإدارة عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.

و يشار الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر يوم الخميس إقالة عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.

وتعتبر مؤسسة ياسر عرفات التي تحمل اسم الرئيس الفلسطيني الراحل، مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست في العام 2007 للحفاظ على إرث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه وتقوم بنشاطات خيرية وإنسانية واجتماعية وأكاديمية، وتتلقى الدعم الحكومي.