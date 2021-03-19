تردد قنوات القرآن الكريم 2021 لمتابعة برامجها في رمضان 2021

تردد قنوات القرآن الكريم 2021 شاهد القنوات الدينية 1443 والتي تأتي في مقدمة اهتمامات الجمهور من أبناء الأمة الإسلامية بمختلف طوائفهم وجنسياتهم في شهر رمضان 2021، نظرا لما تقوم بعرضه من تلاوات قرآنية عطرة لكبار مشايخ الوطن العربي يحرص على الاستماع لها جميع الأسر المسلمة لأسباب عدة أهمها كون القرآن هو كتاب الله الحق .

قنوات القرآن الكريم

هناك عدة قنوات تلفزيونية تبث القرآن الكريم استطاعت أن تحقق نجاح وشهرة في المنطقة العربية والدول الإسلامية ويرجع السبب في ذلك إلى ما تحظى به من مزايا متنوعة ومتعددة أهمها:

تخصصها في تقديم محتوى ديني تربوي هادف يعمل على إشباع احتياجات العائلات المسلمة في العالم العربي والإسلامي بمهنية عالية بجانب إتاحة الفرصة لمحبي تعلم التلاوة والنطق الصحيح للآيات القرآنية وأحيانا تفسيرها ذكر معانيها.

احتوائها على مكتبة ضخمة من التسجيلات الصوتية النادرة لمشاهير القراء في المجتمع الإسلامي واختصاص بعض القنوات منها بالاهتمام بالشؤون الإسلامية وشرح الأحاديث النبوية الشريفة وأصول الفقه والشريعة وتلقي أسئلة المشاهدين والإجابة عليها.

أتباعها لمعايير الجودة العالمية وإرضاء مشاهديها واستخدامها لأحدث التجهيزات والتقنيات وأفضل أنظمة البث المتنوعة ما بين أنظمة الإنش دي العالية الجودة وأنظمة الأس دي العادية لتوفر لمتابعيها استقبال إرسالها برؤية أكثر وضوح ونقاء كلا حسب النظام المتوفر به جهازه.

تردد قنوات القرآن الكريم 2021

نظرا لأهمية قنوات القرآن 1443 علي النايل سات وعرب سات وما توفره لمشاهديها من خدمة إعلامية عظيمة تشتمل على كل ما يبحث عنه المسلم من أمور حياتية ودينية وترمز لواحدة من أهم العبادات كونه هو الحبل المتين والصراط المستقيم المؤدي تدبره للجنة عند المسلمين، وتتيح لهم تعلم الترتيل والتجويد الصحيح له وهو الأمر الذي يرى جمهور الأمة المعصومة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه لما ورد في قول الله جل شأنه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وفي أية أخرى ورتل القرآن ترتيلا لذلك وحرصا منا على توفير احتياجات قرائه الكرام من القنوات التليفزيونية وخلافه من المواضيع الهامة سوف يقدم الموقع لحضرتكم فيما يلي:

تردد قناة المجد للقرآن 2021

القمر: نايل سات

التردد: 10977/10727(h)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

FEC: 5/6

تردد قناة أيات 2021

القمر: نايل سات

التردد: 11334

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

FEC: آلي

تردد قناة تايم قرآن 2021

القمر: نايل سات

التردد: 11603(h)

معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: افقي

FEC: 3/4

تردد قناة السعودية قران الجديد

القمر: نايل سات

التردد: 12149(h)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

FEC: 3/4