ريال مدريد يعلق على لقائه مع ليفربول في ربع الأبطال.. فماذا قال؟

أكد الإسباني، إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات الخارجية لنادي ريال مدريد، على أن مواجهة ليفربول في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستكون "خطيرة".

وعلق بوتراغينيو على المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وليفربول، قائلا: "ناديان تاريخيان، وأساسيان في هذه البطولة، وستكون مباراتين حماسيتين أمام فريق خطير على الرغم من غياباته".

وأضاف مسؤول ريال مدريد، حامل الرقم القياسي برصيد 13 لقبا في دوري الأبطال: "ليفربول فريق يتمتع بقوة كبيرة ولديه عوامل خطيرة، ولكننا نعلم أننا قادرون على العبور ونتمتع بثقة كبيرة".

وتابع بوتراغينيو حديثه عن لقاء ريال مدريد وليفربول، مضيفا: "لدينا طموح كبير وأتمنى أنه نستعيد المصابين بداية من الآن وصولا لمباراة الذهاب، وتتواجد كل القائمة".

وعن فرص الريال في التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، أكد بوتراغينيو: "نخوض دورا إقصائياً خطيراً، وضد فريق كان البطل منذ عامين، ولكننا نثق في لاعبينا وسنقدم أقصى ما بوسعنا، ستكون مباراتان متكافئتان، وكل جزئية ربما تكون حاسمة، وقدم لاعبونا أفضل ما لديهم في ظروف صعبة للغاية".

واختتم إيميليو بوتراغينيو حديثه عن انتظار مباريات صعبة في شهر أبريل المقبل، مضيفا: "لهذا من المهم جدا أن يمتلك زيدان جميع اللاعبين، لأنه سيكون هناك إهدار بدني وذهني كبير".

ومن جهة أخرى، علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد على مواجهة ليفربول في دور ربع النهائي، بـ"تغريدة" على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر"، قائلاً: "قرعة جيدة".

يذكر أن مباراة الذهاب من المفترض إقامتها أحد يومي 6 أو 7 أبريل على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل النادي الملكي، بينما ستقام مباراة الإياب أحد يومي 13 أو 14 أبريل القادم، في ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول.