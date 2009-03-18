فوز بحث علمي لأكاديميين من « الأزهر والإسلامية » بالمرتبة الثالثة

فلسطين اليوم-غزة

حصل بحث علمي أجراه ثلاثة أكاديميين فلسطينيين من قطاع غزة على المرتبة الثالثة من جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث المتميزة، والمقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث عشر لتكنولوجيا المياه الذي عقد في مدينة الغردقة بمصر في شهر آذار/مارس الجاري.

وأعد البحث الذي يندرج تحت فرع تقنية معالجة المياه بعنوان: "العوامل المؤثرة في تلوث المياه بعنصر النترات في المحافظات الشمالية لقطاع غزة" كل من: د.زياد أبو هين، رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في كلية العلوم بالجامعة الإسلامية، وأ.دخليل طبيل، من كلية الزراعة بجامعة الأزهر، ومدحت أبو النعيم، المحاضر في قسم الجيولوجيا بجامعة الأزهر.

ووفق د.أبو هين، فإن البحث يتناول العوامل التي أثرت في تلوث المياه الجوفية في المحافظات الشمالية من قطاع غزة، مثل: استخدام المخصبات الزراعية، وتأثير تجريف الأراضي، وتداخل مياه البحر والتلوث الناتج عن الاستخدام الآدمي والمياه العادمة.

وأوضح أنه تم إجراء المقارنة لمدى تلوث الخزان الجوفي ببعض النترات للفترة الزمنية من عام 1994م وحتى عام 2004م، ورسم خرائط تبين توزيع التلوث زمنياً وجغرافياً، وتحديد أكثر الأماكن تلوثاً في المحافظات الشمالية، وتطرق البحث إلى اقتراح حلول عملية للحد من الظاهرة وتقليلها.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها الأكاديميون الثلاثة بذات الجائزة، حيث فاز بحث قدموه العام الماضي إلى ذات المؤتمر بالجائزة الأولى لفرع الهيدرولوجيا ومصادر المياه، وحمل البحث عنوان: "مشاكل المياه الجوفية الناتجة عن الضخ الزائد في مناطق شمال قطاع غزة". يشار إلى أن الباحثين الثلاثة لم يتمكنوا للعام الثاني على التوالي من المشاركة في أعمال المؤتمر أو استلام الجائزة بسبب إغلاق المعابر وعدم تمكنهم من السفر للخارج.