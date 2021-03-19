جماعة أنصار تستهدف مصفاة تكرير بترول في الرياض بطائرة مسيرة

أعلنت المملكة العربية السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الطاقة أن الهجوم وقع عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الهجوم والذي وصفته بالجبان، وتؤكد أن الأعمال التخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف "ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت صباح اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية استهدفت شركة أرامكو السعودية.

وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة".

وعقب البيان السعودي كتب موقع المسيرة التابع للجماعة "النظام السعودي يقر بحصول حريق في مصفاة تكرير البترول في الرياض صباح اليوم نتيجة هجوم بطائرات مسيرة".