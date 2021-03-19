21 وفاة و1851 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الجمعة، عن تسجيل 21 وفاة و1851 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزيرة، في تقريرها اليومي وصلنا نسخة منه، أن وزارتها فحصت 9890 عينة خلال الفترة المذكورة، وسجّلت 1794 حالة تعافٍ جديدة.

وبيّنت أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 1، نابلس 4، بيت لحم 3، سلفيت 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة..

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 92، طولكرم 156، جنين 153، الخليل 448، رام الله والبيرة 166، ضواحي القدس 18، نابلس 318، بيت لحم 131، سلفيت 85، أريحا والأغوار 29، طوباس 45"، قطاع غزة 153.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 192 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.