فصل الربيع يبدأ غد السبت في فلسطين

يبدأ فصل الربيع فلكيا في فلسطين وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 11:37 دقيقة من صباح يوم غدٍ السبت 20 آذار/مارس، حيث ستكون الشمس عمودية تماماً على خط الاستواء السماوي، الذي يقسم الكرة السماوية إلى نصفين شمالي وجنوبي.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإنه في هذا اليوم ينتهي فصل الشتاء، ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 06:32 دقيقة من صباح يوم 21 حزيران/يونيو.

وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:42 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 05:51 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة11 ساعة و52 دقيقة و9 ثواني، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و41 ثانية.