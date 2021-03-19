مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى بحماية جنود الاحتلال

اقتحم 569 مستوطناً وعشرات من جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال.

وشارك في عمليات الاقتحام عدد من قادة المستوطنين المتطرفين وعلى رأسهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك" الذي شارك في أداء طقوس دينية وإجراء جولات استفزازية.

وتضاعف عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى عن الأسبوع الذي سبقه لاقتحام، حيث اقتحمه أكثر من 302 مستوطن والعشرات من جنود الاحتلال لباحاته وأروقته.

وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ جماعات الهيكل المتطرفة صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات في منتصف نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

وشهد الاثنين الماضي تجول العشرات من جنود الاحتلال في باحات الأقصى، كما اقتحم ضباط سطح المصلى القبلي.

وخلال الأسبوع الماضي اقتحم عشرات من عناصر المخابرات وموظفي دائرة الآثار التابعة لسلطات الاحتلال، المصليات داخل المسجد، في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.