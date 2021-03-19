تقرير اسباني يكشف وجهة زيدان المقبلة

كشف تقرير إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان أقرب إلى الرحيل عن ريال مدريد، من البقاء عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يخطط لمنح زيدان، مهمة تدريب منتخب الديوك في الصيف المقبل، عقب بطولة يورو 2020.

ونجح زيدان في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي مع ريال مدريد، خلال ولايته الأولى مع النادي الملكي.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، كما صعد الميرنجي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.