مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال للريال وسان جريمان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:00 م
19 مارس 2021
هدف ريال مدريد على اتلتيكو مدريد
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حملت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، مواجهة مكررة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في إعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز البافاري (1-0).

كما أسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1).

وفي نفس السياق أوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة بوروسيا دورتموند، فيما يلتقي بورتو نظيره تشيلسي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على ملعبه، فيما يستضيف الفريق الثاني لقاء الإياب.

1

مانشستر سيتي

×

بوروسيا دورتموند

2

بورتو

×

تشيلسي

3

بايرن ميونخ

×

باريس سان جيرمان

4

ريال مدريد

×

ليفربول

 

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