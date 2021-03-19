أسباب تراجع سعر الذهب مقابل الدولار؟

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع في عوائد الخزانة الأميركية.

وكان سعر الذهب قد تراجع في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1733.74 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1731.50 دولار للأونصة.

كبير استراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية ستيفن إينس قال: " إن الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضاً يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأميركي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع".

وأضاف قائلاً: "إذا زادت قوة الاقتصاد ولا يزال لا يوجد تضخم، فهذا سيء للذهب".

يشار إلى أن مؤشر الدولار كان قد انتعش بعدما بلغ أدنى مستوى قبل أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى في ما يزيد عن عام، مما يقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاديوم 1.2 % إلى 2650.19 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع 7.3 % في الجلسة السابقة، بعدما خفضت شركة "نورنيكل" الروسية، وهي أكبر منتج في العالم للمعدن، تقديراتها للإنتاج، مما غذى مخاوف بشأن الإمدادات.