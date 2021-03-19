مصر تقرر منع موائد الرحمن والاعتكاف بالمساجد في رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:38 م
19 مارس 2021
تعبيرية
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قررت وزارة الأوقاف لشؤون المساجد في مصر، اليوم الجمعة، منع موائد الرحمن خلال شهر رمضان، أو الاعتكاف داخل المساجد، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف نوح العيسوى خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة ستصدر قرارا بإغلاق أي مسجد لم يلتزم بالإجراءات الاحترزاية خلال شهر رمضان.

وأوضح أن وزارة الأوقاف قررت عودة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، التزاما بالإجراءات الاحترازية، بالتوافق مع وزارة الصحة

ودعا وكيل وزارة الأوقاف المصلين للالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، كما ستعمل الوزارة على تعقيم المساجد بشكل دائم

وأضاف عيسوى، أن المسافة المسموح بها في صلاة الجمعة، هي نفس المسافة المسموح بها في صلاة التراويح، مؤكدا على أن الجميع يراهن على وعي المواطن المصري في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

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