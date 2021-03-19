وفاة نجل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز قائد الفدائيين في حرب الـ 1948

توفي اليوم الجمعة، المصري خالد أحمد عبد العزيز نجل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز قائد قوات الفدائيين في حرب فلسطين عام 1948 .

واستشهد البطل احمد عيد العزيز في 22 أغسطس 1948 في منطقة عراق المنشية بفلسطين لترتوى أرضها بدمائه الطاهرة.

والبطل أحمد عبد العزيز من مواليد 1907 بمدينة الخرطوم، كان والده الأميرالاى محمد عبد العزيز قائد الكتيبة الثامنة بالجيش المصري في السودان.

ويعد عبد العزيز من أوائل المبادرين للتطوع لتحرير القدس من الأيادي الصهيونية، التي ارتكبت العديد من المذابح بحق الفلسطينيين وذلك بعد قرار تقسيمها في 1947، فكان أول ضابط مصرى يطلب بنفسه إحالته للإستيداع بعد أن انتشرت دعاوي الجهاد في كل ارجاء العالم العربي والاسلامي، وبالفعل كون فرقه من المتطوعين الفدائيين.