سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية- سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 19-3-2021- سعر الذهب في سوريا حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار شهد سعر صرف الليرة السورية، اليوم الجمعة تحسًنا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى.

سعر العملات والدولار في دمشق اليوم الجمعة

1 دولار أمريكي = 4500 ليرة للشّراء، و4580 للبيع.

1 يورو = 5359 ليرة للشّراء، و5459 للبيع.

1 ليرة تركية = 612 ليرة للشّراء، و628 للبيع.

1 دينار أردني = 6361 ليرة للشّراء، و6483 للبيع.

1 ريال سعودي = 1198 ليرة للشّراء، و1222 للبيع.

سعر العملات في حلب

1 دولار أمريكي = 4500 ليرة للشّراء، و4580 للبيع.

1 يورو = 5360 ليرة للشّراء، و5437 للبيع.

1 ليرة تركية = 612 ليرة للشّراء، و625 للبيع.

1 دينار أردني = 6361 ليرة للشّراء، و6454 للبيع.

1 ريال سعودي = 1198 ليرة للشّراء، و1217 للبيع.

سعر الذهب في سوريا

غرام عيار 18 = 191,441 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 223,215 ليرة سورية