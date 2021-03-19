الاحتلال يستهدف المزارعين شرق المغازي والصيادين في بحر غزة

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والصيادين في بحر مدينة غزة، بنيران الأسلحة الرشاشة.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطقلت قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي، الرصاص صوب مجموعة من المزارعين ورعاة الأغنام وهم يقومون بالفلاحة والرعي وأجبرتهم على ترك المكان ومغادرته.

كما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في الاراضي الحدودية شمال وشرق القطاع والتنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.