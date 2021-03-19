مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات عنصرية في بيت إكسا

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على إحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية وأحرقوا سيارتين جنوب قرية بيت إكسا بعد أن اقتحموا القرية فجرا، لافتة إلى أن السيارتين تعودان للمواطن حمدان كرشان.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني حضرت وعملت على إخماد الحريق الذي أتى على السيارتين بالكامل.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب الحادث وقامت باستجواب عدد من المواطنين.

يذكر أن هذا الاعتداء العنصري هو الرابع الذي تتعرض له قرية بيت اكسا على يد مستوطنين خلال الفترة الماضية.