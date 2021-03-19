أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
19 مارس 2021
ارشيفية
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يرفق لكم موقع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة، اليوم الجمعة 19 -3- 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضراوات في غزة

  • البندورة: 1 ك = 1 شيكل
  • خيار: 5 ك = 10 شيكل
  • بطاطس بلدية: 6 إلى 7 ك = 10 شيكل
  • السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل
  • سلق: 1ربطة = 2 شيكل
  • ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل
  • كوسا: 1ك = 1.5 شيكل
  • بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
  • بصل مصري: 1ك = 2 شيكل
  • بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل
  • باذنجان: 1ك = 2 شيكل
  • بازيلاء: 1ك = 5 شيكل
  • لفت: اك = 1 شيكل
  • فلفل أخضر: 1ك = 5 شيكل
  • فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
  • زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
  • قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
  • ورق عنب = 9 شيكل للوقية
  • قلقاس = 6 شيكل
  • فول أخضر 1ك = 2 شيكل
  • ثومة (وقية): 2 شيكل
  • خس (كبير) = 2 شيكل
  • زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
  • ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل
  • ملفوف أحمر: 3 شيكل
  • ليمون: 8 ك = 10 شيكل
  • جزر: 1ك = 1 شيكل

أسعار الفواكه:

  • موز: 1 ك = 3.5 شيكل
  • تفاح: 4 ك = 10 شيكل
  • تفاح أمريكي: 5 شيكل
  • أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
  • بوملي: 1ك = 2 شيكل
  • برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل
  • كلمنتينة: 7 – 10 ك = 10 شيكل
  • أفوكادو: 1ك = 4 شيكل
  • كيوي: 1ك = 7 شيكل
  • كستناء 1ك = 10 شيكل
  • عنب أسود 1ك = 10 شيكل
  • رمان 1ك = 3 شيكل
  • قشطة 1ك = 16 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم في غزة

  • بيض: 9 شيكل الكرتونة
  • دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد
  • لحمة كبيرة: 33 شيكل
  • لحمة بتلو: 36 شيكل
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