أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم في قطاع غزة

يرفق لكم موقع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة، اليوم الجمعة 19 -3- 2021، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار الخضراوات في غزة
- البندورة: 1 ك = 1 شيكل
- خيار: 5 ك = 10 شيكل
- بطاطس بلدية: 6 إلى 7 ك = 10 شيكل
- السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل
- سلق: 1ربطة = 2 شيكل
- ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل
- كوسا: 1ك = 1.5 شيكل
- بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
- بصل مصري: 1ك = 2 شيكل
- بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل
- باذنجان: 1ك = 2 شيكل
- بازيلاء: 1ك = 5 شيكل
- لفت: اك = 1 شيكل
- فلفل أخضر: 1ك = 5 شيكل
- فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
- زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
- قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
- ورق عنب = 9 شيكل للوقية
- قلقاس = 6 شيكل
- فول أخضر 1ك = 2 شيكل
- ثومة (وقية): 2 شيكل
- خس (كبير) = 2 شيكل
- زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
- ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل
- ملفوف أحمر: 3 شيكل
- ليمون: 8 ك = 10 شيكل
- جزر: 1ك = 1 شيكل
أسعار الفواكه:
- موز: 1 ك = 3.5 شيكل
- تفاح: 4 ك = 10 شيكل
- تفاح أمريكي: 5 شيكل
- أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
- بوملي: 1ك = 2 شيكل
- برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل
- كلمنتينة: 7 – 10 ك = 10 شيكل
- أفوكادو: 1ك = 4 شيكل
- كيوي: 1ك = 7 شيكل
- كستناء 1ك = 10 شيكل
- عنب أسود 1ك = 10 شيكل
- رمان 1ك = 3 شيكل
- قشطة 1ك = 16 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم في غزة
- بيض: 9 شيكل الكرتونة
- دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد
- لحمة كبيرة: 33 شيكل
- لحمة بتلو: 36 شيكل