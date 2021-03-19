سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 19-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، والتي شهد فيها سعر الذهب في مصر وعالميا ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم الجمعة حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر جنيه واحد فقط عن ختام تعاملات مساء امس الخميس، وسنقدم لكم في موقع فلسطين اليوم أسعر الذهب بالعيارات المختلفة والاوقية والجنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية يوم الخميس متأثرا بسعر الذهب عالميا، إلا أنه ما لبث ان انخفض بشكل مفاجئ في ظهيرة يوم الخميس وعاود الارتفاع قليلا في تعاملات المساء إلا أنه لم يصل لسعر البدايات الذي وصل إليه صباح يوم الخميس.

أما سعر الذهب عالميا فقد شهد استقرارا في بداية تعاملات الجمعة واختلف سعر صباح الجمعة عن سعر المساء بمقدار سنتات إرتفاعا، حيث بلغ سعر الأوقية «الأونصة» عيار 24 جرام نحو 1،731.64 $ في بداية تعاملات البورصة عالميا اليوم الجمعة، بينما كانت في تعاملات مساء اليوم الخميس نحو 1,731.41 $. ويتغير سعر الذهب في مصر وفق التغيرات التي تحدث في سعر الذهب عالميا

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 -3-2021

سعر الذهب عيار 24 قيراط 873.14 جنيه 55.67 $

سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.38 جنيه 51.03 $

سعر الذهب عيار 21 قيراط 764.00 جنيه 48.71 $

سعر الذهب عيار 18 قيراط 654.86 جنيه 41.76 $

سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.33 جنيه 32.48 $

سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.57 جنيه 27.84 $

سعر الذهب عيار 10 قيراط 363.81 جنيه 23.20 $

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6,111.99 جنيه 389.71 $

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،157.75 جنيه 1,731.64 $

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 87,314.20 جنيه 5,567.34 $

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 873،142.01 جنيه 55,673.36 $