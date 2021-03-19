صورة مقتل شاب وإصابة 3 آخرين رميا بالرصاص في قلنسوة

قُتل الشاب ليث نصرة (19عاما) وأصيب 3 أشخاص آخرون بجروح، وُصفت حالة اثنين بأنها خطيرة بينما إصابة الشاب الثالث متوسطة، بجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة فجر اليوم، الجمعة.

وحسب المصادر المحلية، فقد وقعت الجريمة بالقرب من بيت المسنين وسط المدينة، واقتحم المجرمون البيت بينما كان يجلس داخله 4 شباب وهم اصدقاء، وأطلقوا النار على جميعهم ولاذوا بالفرار.

ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا بعد تقديم العلاجات الأولية لهم، فيما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الجريمة، وسط مدينة قنسوة.

ويرتفع بهذا عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجديد 2021 إلى 19 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية ومحمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة.



