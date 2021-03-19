الكونغرس يصادق على قانون يحمي المهاجرين من التهجير

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون الذي يحمي المهاجرين الذين دخلوا أراضي البلاد بشكل غير شرعي في طفولتهم من التهجير، مع إمكانية حصولهم على الجنسية الأمريكية مستقبلا.

وفي حال إقرار هذا القانون، الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستفيد منه نحو مليوني شخص، معظمهم شباب من أمريكا اللاتينية، أطلق عليهم اسم "الحالمين".

كما سيحمي القانون أكثر من مليون عامل في قطاع الزراعة، ممن يتواجدون على الأراضي الأمريكي بصورة غير شرعية.

وسيتمكن "الحالمون" من الحصول على الجنسية الأمريكية في وقت لاحق.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه على الرغم من إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، لا تزال آفاقه غامضة، حيث يعارضه بشدة الجمهوريون، وخاصة على خلفية أزمة هجرة جديدة على الحدود مع