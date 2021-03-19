6 فوائد مذهلة للفريكة الخضراء.. تعرف عليها..!

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من التوصيات بشأن بدائل الكربوهيدرات، فتجد العديدين قد بدأوا باستعمال البرغل أو الكينوا بدل الأرز، ولا ننسى هنا الفريكة الخضراء، فما أهم فوائد الفريكة الخضراء؟

فوائد الفريكة الخضراء

فوائد الفريكة الخضراء عديدة ومتنوعة، ومن أهم وأبرز فوائد الفريكة الخضراء الاتي:

1. تعزيز عملية الهضم

من فوائد الفريكة الخضراء أنها تحتوي على الألياف، فإن تناولها يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم وتسهيلها والتخفيف من مشاكل الهضم الشائعة، مثل: الإسهال والإمساك.

وتعمل الألياف في الفريكة على إضافة البنية اللازمة للفضلات لكي تتحرك خلال القناة الهاضمة بشكل سلس ودون أي مشاكل.

2. السيطرة على الوزن

من المعروف أن الأطعمة الغنية بالبروتينات لها القدرة على جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على خسارة الوزن مع الوقت، إذ يقلل من الرغبة لتناول أي وجبات خفيفة خلال اليوم، مما يقلل من السعرات المستهلكة.

مع أن الدراسات لم تتطرق حتى اليوم إلى دور الفريكة المباشر في خسارة الوزن، إلا أن العديد من الدراسات قد أثبتت فوائد الألياف في خسارة الوزن.

3. تعزيز صحة العيون

تعتبر الفريكة مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة الهامة والضرورية، إذ تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، والتي تعتبر مضادات أكسدة معروفة بقدرتها على محاربة تشيخ الخلايا مع العمر.

وهناك أدلة علمية ربطت بين مضادات الأكسدة هذه وبين صحة العيون ونموها السليم منذ الصغر، إذ أن مضادات الأكسدة هذه تتواجد بشكل خاص في حليب الثدي، ومن مصادرها الأخرى كذلك صفار البيض.

4. علاج التهابات الجهاز الهضمي

تحتوي الفريكة على البريبيوتكس (Prebiotics)، والتي قد تعالج بكفاءة العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: متلازمة القولون العصبي، ويعتقد الباحثون أن للبريبيوتيكس قدرة على توفير الغذاء الجيد الذي تحتاجه بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي تلعب دورًا هامًا في محاربة أمراض الأمعاء والقولون.

5. بناء العضلات وزيادة القدرة على التحمل

يحتوي كل 100 غرام من الفريكة على 2.2 غرام من الأحماض الأمينية المسماة بحمض الجلوتاميك، ويعتبر هذا النوع من الأحماض شائع الاستخدام بين الرياضيين وممارسي كمال الأجسام لأنه يساعد في بناء العضلات وزيادة التحمل.

6. السيطرة على مستويات السكر في الدم

تعتبر الفريكة خيارًا مثاليًا للمصابين بالسكري والذين يبحثون عن طرق طبيعية لإبقاء مستويات السكر لديهم تحت السيطرة، فالمؤشر الجلايسيمي للحبوب الكاملة مثل الفريكة يعادل 43، ما يجعلها خيارًا مناسبًا جدًا لمرضى السكري.

وللفريكة قيمة غذائية عالية وتحتوي على ضعف الألياف التي تحتويها نظيرتها من الكينوا، ما يجعلها تساعد على خسارة الوزن أكثر من الكينوا، ويحتوي كل 100 غرام من الفريكة على:

الطاقة 325 سعرة حرارية

الكربوهيدرات 60 غرام

البروتين 12.5 غرام

الألياف 11.2 غرام

الدهون 4.5 غرام

الزنك 4.12 ملغرام

الحديد 1.8 ملغرام

النحاس 0.55 ملغرام

الكالسيوم 50 ملغرام

المغنيسيوم 140 ملغرام

هل من أضرار للفريكة الخضراء؟

فوائد الفريكة الخضراء عديدة وتمنوعة، ولكن قد يترتب عليها بعض المخاطر عند تناولها، لذلك يفضل تجنبها من قبل المصابين بحساسية القمح والذين لا يستطيعون تناول الأغذية التي تحتوي على جلوتين.

ولمن لا يعرف الفريكة فهي عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها وتحويلها لدقيق الطحين الذي نعرفه، ولكن وعلى عكس الكينوا، فإن الفريكة لا تخلو من الجلوتين، ولكنها تشبه الكينوا إلى حد كبير من ناحية قيمتها الغذائية ومحتواها من البروتينات، والألياف، وبامكانك تناول الفريكة خضراء طازجة حال حصاد القمح، أو تناولها مطبوخة بعد تجفيف الحبوب.