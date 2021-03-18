استطلاع: 31 مقعدًا لليكود و8 للمشتركة و4 للموحّدة

بيّن استطلاع للرأي، نُشر مساء اليوم الخميس، حصول القائمة المشتركة في انتخابات تجري اليوم، على 8 مقاعد، فيما أكد الاستطلاع عبور القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) وحصولها على 4 مقاعد.

وأظهر استطلاع القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" والذي يأتي قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست، أن حزب الليكود يحصل على 31، ويليه "يش عتيد" الذي لا يزال مستقرًا بـ19 مقعدًا.

في المقابل، تراجع حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، إلى 9 مقاعد، بانخفاض ثلاثة عن الاستطلاع الذي أُجري الأسبوع الماضي في القناة ذاتها.

كما تراجع حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، إلى 9 مقاعد في الاستطلاع، وتليه القائمة المشتركة و"شاس" بثمانية مقاعد لكل منهما، وهو عدد المقاعد ذاته التي حصلت عليه كل منهما الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع، يبقى كل من "يسرائيل بيتينو" الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، و"يهدوت هتوراه" مستقرين؛ إذ يحصل كلّ منهما على 7 مقاعد.

وتحصل الصهيونية الدينية وهي قائمة مؤلفة من غلاة المستوطنين المتطرفين، ويرأسهم عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي انشق عن "يمينا"، وحزبي "عوتسما يهوديت" الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب "نوعام" الذي يعتبر أكثر فاشية وإرهابية من "عوتسما يهوديت"، على 5 مقاعد لكل منهم.

وأوضح الاستطلاع أن "كاحول لافان" يخسر مقعدا ليقف عند 4 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه القائمة الموحدة، و"ميرتس".

وتم إجراء الاستطلاع على 1406 شخصا من الرجال والنساء الذي تتجاوز أعمارهم 18 عاما؛ عبر عيّنة من خلال الإنترنت والهاتف، وتشمل مُستطلَعين من المجتمع العربيّ بحسب القناة التي أشارت إلى أن الاستطلاع أُجري، أمس الأربعاء، واليوم الخميس. وتصل نسبة الخطأ فيه إلى 2.6%.