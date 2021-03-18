كل ما تريد معرفته عن عيد الام 21 مارس اذار 2021

موعد الاحتفال بعيد الأم هذا العام 2021، يحتفل العالم أجمع كل عام بعيد الأم، وتقام الاحتفالات وتقديم الهدايا للأمهات تعظيماَ لدورها في حياتنا، وأهمية الأمومة ودورها الهام والفعال بالنسبة للأطفال، حيث ينتظر الكبار والصغار موعد الاحتفال بعيد الأم من كل عام، كي يعبرون لها عن مدى حبهم الشديد وسعادتهم البالغة بها، وتقديرا لدورها العظيم الذي تقوم به اتجاه أطفالها منذ أن كانوا صغاراَ وحتى صاروا كباراً.

تاريخ الاحتفال بعيد الأم

ظهر الاحتفال بعيد الأم بشكل قريب في القرن العشرين، وهو احتفال عالمي ابتكرته الولايات المتحدة الأمريكية. حيث وجدوا أن الأبناء لا يهتمون بأمهاتهم التي بذلت أقصى ما عندها لرعايتهم، والحرص عليهم. لذلك قرروا أن يذكروا الأبناء بأمهاتهم، من خلال تخصيص يوم واحد في العام يكون عيد لها. يجتمعون عندها، ويحتفلون بها ويقدمون لها أجمل الهدايا، تعبيرا منهم عن حبهم وتقديرهم الشديد بما قامت به. وأطلقوا على هذا اليوم اسم عيد الأم Mother’s Day، وسرعان ما انتشر هذا الاحتفال على مستوى العالم. وبدأت العديد من الدول والبلدان الاحتفال به، ولكن على طريقتهم الخاصة، وباختلاف موعد الاحتفال.

عيد الام بالتقويم الميلادي والهجري

يحتفل المصريين بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، واختار المصريين هذا اليوم تحديداً، لأنه أول أيام الربيع. ويحرص المصريين على الاحتفال بعيد الأم كل عام تكريماً وعرفاناً بمكانة الأم في حياتنا. الأم ليست نصف المجتمع كما يقولون، ولكن الأم هي المجتمع كله، فهي الأم، والأخت، والزوجة، والابنة. وليس ذلك فقط، بل إن الأم هي التي علمت نصف المجتمع الآخر أي الرجال، حيث قال عنها الشاعر: الأم مدرسة إذا أعدتها أعددت شعباَ طيب الأعراق. ويوافق عيد الأم هذا العام 2021 يوم الأحد القادم الموافق 21 مارس من عام 2021، والموافق بالتاريخ الهجري ليوم 8 شعبان لعام 1442.

خريطة الاحتفال بعيد الأم في العالم

يحتفل أغلب الدول على مستوى العالم بعيد الأم تقديرا لها على دورها الفعال ورعايتها للأطفال، كنوع من أنواع رد الجميل لها. ولكن تختلف تواريخ عيد الام على مستوى العالم من دولة إلى أخرى: تحتفل مصر بعيد الأم أول أيام الربيع، وهو يوم 21 مارس من كل عام. الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل به في الأحد الثاني من شهر مايو، ويوافق الاحتفال في هذا اليوم عدد من الدول منها دولة زيمبابوي، ودولة فنزويلا. كما تحتفل النرويج بعيد الأم في يوم 2 فبراير من كل عام. بينما تحتفل دولة الأرجنتين بعيد الأم في يوم 3 من شهر أكتوبر. في حين تحتفل دولة جنوب أفريقيا بعيد الأم يوم 1 مايو. وتحتل دولة إندونيسيا بعيد الأم يوم 22 من شهر ديسمبر من كل عام. بينما تحتفل به دولة روسيا في الأحد الأخير من شهر نوفمبر.