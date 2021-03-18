طقس فلسطين غداً الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة

طقس فلسطين الجمعة 19 مارس 2021.. توقع راصد جوي أن يكون الجو غداً لطيفاً، و أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الليلة، فيكون الجو غائماً جزئياً باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويطرأ السبت المقبل 20 مارس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية و يصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق.

أما الأحد المقبل 2021/03/21 ، فتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق.