الدولار الامريكي يعاود الارتفاع في لبنان اليوم 18 مارس 2021

جدد الدولار الامريكي ارتفاعه مجددا مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 18 مارس/ آذار 2021 في السوق السوداء، بعد تراجع طفيف أمس الأربعاء.

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء، ما بين 13980، و14130 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، أول أمس الثلاثاء، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ومنذ اندلاع الأزمة في لبنان نهاية عام 2019، وصلت خسائر الليرة مقابل الدولار إلى نحو 90%.