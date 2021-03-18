اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 18 مارس 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 مارس اذار 2021.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند ذات المستوى الذي كانت عليه امس الاربعاء 17 مارس 2021.

أسعار السوق السوداء:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.02 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.83 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.85 دينار.

أسعار العملات العربية:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00 دينار.

سعر تحويل الدولار في البنك المركزي في ليبيا:

و في مصرف ليبيا، بلغ سعر تحويل الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.38 للبيع و5.36 للشراء.