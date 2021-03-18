بنك فلسطين يعلن فتح ابوابه لاستقبال دفعات القوائم الانتخابية

أعلن بنك فلسطين اليوم الخميس 18 مارس اذار بأن فروعه المنتشرة في كافة المحافظات ستبدأ باستقبال دفعات القوائم الانتخابية المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادم.

و اوضح بنك فلسطين في اعلان صادر عنه بأن فروعه ستبدأ باستقبال دفعات القوائم الانتخابية ابتداءاً من يوم السبت 20 مارس 2021 و حتى يوم الاربعاء 31 من الشهر ذاته.

و وفقاً لاعلان بنك فلسطين، فسيتم فتح فرع الارسال في رام الله و فرع الرمال في مدينة غزة بشكل استثنائي ايام السبت، و ذلك لاستقبال دفعات القوائم الانتخابية المرشحة فقط، حتى في حالات الاغلاق المعلنة بسبب اجراءات الطوارئ.