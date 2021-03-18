بنك فلسطين

بنك فلسطين يعلن فتح ابوابه لاستقبال دفعات القوائم الانتخابية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:28 م
18 مارس 2021
بنك فلسطين.
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أعلن بنك فلسطين اليوم الخميس 18 مارس اذار بأن فروعه المنتشرة في كافة المحافظات ستبدأ باستقبال دفعات القوائم الانتخابية المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادم.

و اوضح بنك فلسطين في اعلان صادر عنه بأن فروعه ستبدأ باستقبال دفعات القوائم الانتخابية ابتداءاً من يوم السبت 20 مارس 2021 و حتى يوم الاربعاء 31 من الشهر ذاته.

و وفقاً لاعلان بنك فلسطين، فسيتم فتح فرع الارسال في رام الله و فرع الرمال في مدينة غزة بشكل استثنائي ايام  السبت، و ذلك لاستقبال دفعات القوائم الانتخابية المرشحة فقط، حتى في حالات الاغلاق المعلنة بسبب اجراءات الطوارئ.

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