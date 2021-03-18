بالصور الجهاد تختتم بطولة شهداء معركة بشائر الانتصار لكرة القدم

اختتمت اللجنة الرياضية لحركة حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة مساء اليوم، بطولة شهداء معركة بشائر الانتصار لكرة القدم.

وشارك في البطولة التى أقيمت على أرض نادي الشجاعية ثمانية فرق رياضية.

وخلال كلمة له أوضح مسؤول حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة الأستاذ خميس الهيثم أن هذه البطولةجاءت تحت هذا العنوان، وفاءاً لدماء الشهداء التي سالت دفاعاً عن الأرض والإنسان، و لتؤكد على أن الشهداء وسيرتهم وذكراهم حاضرة على المستوى الرياضي، كما كانت حاضرة في المجال السياسي والعسكري.

وتأهل الى الدور النهائي فريق كل من منطقة اجديدة ومنطقة التفاح، وانتهت البطولة بفوز فريق منطقة التفاح على نظيره ب6 اهداف مقابل 5 بركلات الترجيح.

وفي نهاية البطولة تم تكريم حكم المباراة والمعلق الصوتي والفرق الفائزة بالمركز الاول والثاني.











