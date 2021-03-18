اسهل طريقة لتحضير السمبوسك في رمضان 2021 منزليا

السمبوسة أو السمبوسك من اهم الاكلات التي توجد على موائد الصائمين بشكل يومي في شهر رمضان 2021، لما لها من مذاق شهي محبب لدى معظم الناس.

موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، يقدم لكم طريقة تحضير السمبوسة في شهر رمضان المبارك 2021، والتي تعد الأكلات المميزة وتزين غالبية موائد الصائمين ، في مختلف دول العالم وخاصة في الدول العربية، كما تلجأ الكثير من النساء صنع السمبوسة بأنفسهن في البيت لضمان جودتها وطعمها المميز وحتى نظافتها.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة في البيت في شهر رمضان 2021:

المقادير:

كوبان فقط من الدقيق الأبيض الناعم

4 ملاعق فقط من الزيت النباتي

ماء فاتر أو دافىء

خطوات عمل السمبوسة في شهر رمضان 2021

نمزج المكونات السابقة مع بعضها البعض ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمتزج وتصبح عجينة ناعمة القوام، وبعد ذلك نقوم بترك هذه العجينة لفترة من الوقت قد تصل إلى الخمسة دقائق فقط لا غير.

نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة ومن ثم نقوم بإضافة الحشو المحببة إلى هذه العجينة.

لف السمبوسة على شكل القطايف أو على شكل المثلثات المعروف للجميع.

بعد الانتهاء من حشو كمية عجينة السمبوسة بالحشوة المفضلة والتي يمكن تنوعيها بين حشوات الخضراوات أو الجبن أو قطع الدجاج الكرسبي، أو اللحم المعصج

نحضر مقلاة ونبدأ في قلي حبات السمبوسة حتى تأخذ لون ذهبي جميل وتكون ناضجة، او وفق رغبتك.