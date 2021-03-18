اجمل عبارات لتهنئة الام في عيد الام 21 مارس اذار 2021

عيد الام 2021 ايام قليلة متبقية عشية الاحتفال بعيد الام الذي يصادف يوم 21 من مارس اذار من كل عام، حيث يحتفل العالم بيوم الام و يقدمون الهدايا التي تعبر عن حبهم و تقديرهم لامهاتهم لما بذلن من جهد و تضحيات لتربية ابنائهم، و يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل عن عبارات و اقوال و كلمات جميلة للام، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم مجموعة من الرسائل و عبارات المعايدة للامهات في يوم الام 2021.

اجمل عبارات لتهنئة الامهات في عيد الام 2021

تأتي باقة الورد من الحديقة التي في قلبي ، وأنا أنشرها بين راحة يدك ، وأخبرك أنني أحبك يا أمي الأم هي كلمة رائعة وعظيمة وصادقة ومعبرة ، هذه الكلمة هزت ريح الانفعال في قلبي ، وهزت سفينة العاطفة في قلبي ، وأثارت بحر الحب في قلبي

أنت المحيط كله وأنا الموجة بينكم

يا من رقصت قلبي في أيامك ، ركضت روحي إلى جانبك ، طار شعوري بالحب لك ، كل حواسي أهنئك ، يا أمي ، كل عام وأنت بخير ألف

اجمل قلب قلبك احلى كلمة همساتك واحلى شئ في حياتي انك امي

أمي .. مهما كانت نعمة الله حولي ، فستظل دائمًا أجمل منها

أمي ، القمر ، يضيء من حجر العثرة. أمي ، أنت في عيون الناس ، يا أمي ، لكن في عيني أنت أروع ملاك ، إذا استطعت ، فسأعطيك حياتي

أمي ، لا توجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك

أمي ، مثل النجمة ، ستنيرني دائمًا. أمي ، كلمة صادقة ، نقشت كلماتها على ريحي الغربية

طبعت والدتي نسما صورتها على قاموس حياتي

هل تعلم من هو اجمل انسان في هذا العالم؟ أنت يا أمي كنت دائمًا معي في لحظات النجاح والحزن. أمي ، بدونك ، ستظل الحياة موجودة ، وستفقدها