الإفراج عن الأسير محمود السعدي من مخيم جنين

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير محمود السعدي من مخيم جنين.

وقال السعدي الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، إن الأسرى يعيشون أوضاعا مأساوية في كافة الجوانب النفسية والصحية والحياتية في ظل التصعيد الممنهج والمستمر بحقهم.

واعتقل السعدي في 20 أيار/ مايو المنصرم، وحكم عليه بالاعتقال الإداري لمدة 5 شهور، مددت لـ5 شهور أخرى، وخاض إضرابا عن الطعام في العشرين من تشرين أول الماضي، وأوقف إضرابه نهاية الشهر ذاته بعد اتفاق بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير زيدان محمود حواشين بعد قضاء 3 سنوات.