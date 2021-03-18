تردد قناة mbc الناقلة لمسلسلات رمضان المصرية و السورية و الخليجية 2021

يزداد البحث في شهر رمضان عن ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 بسبب البرامج والمسلسلات الرمضانية الحصرية التي تقدمها
وتعتبر مسلسلات رمضان 2021 من أهم ما تقدم مجموعة قنوات ام بي سي mbc والتي تعد الوجهة الأولى في الوطن العربي في رمضان، لما تعرضه من مسلسلات مصرية و سورية و خليجية، و برامج أخرى.
وتمتلك قناة ام بي سي حقوق بث العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية ومن أهمها برنامج رامز جلال للمقالب الذي يحظى بملايين المشاهدات كل عام.
ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم ترددات قناة ام بي سي 2021 مع التحديث المستمر في حالة أي تغيير.
ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021
تردد قناة ام بي سي 1
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11470
27500
عمودي
العرب سات
11270
27500
عمودي
تردد قناة MBC2 ام بي سي 2
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
12015
27500
عمودي
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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11470
27500
رأسي
العرب سات
11270
27500
رأسي
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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11938 – 11470
27500
عمودي
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تردد قناة MBC MAX
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11560
27500
عمودي
النايل سات
11938
27500
عمودي
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تردد قناة ام بي سي اكشن
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11476
27500
عمودي
العرب سات
12284
27500
عمودي
العرب سات
11270
27500
عمودي
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تردد ام بي سي دراما
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11470
27500
عمودي
النايل سات
11938
27500
عمودي
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تردد ام بي سي mbc 5
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11559
27500
عمودي
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تردد قناة ام بي سي بوليود
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
النايل سات
11938
27500
أفقي
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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2021:
الاقمار
التردد
معدل الترميز
FEC
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
(v)11470
27500
5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
(v)11559
27500
5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
12341 (h)
27500
3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
12341 (h)
27500
3/4
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.
القمر
التردد
FEC/SR
الجودة
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
12341 (H)
27500 – 3/4
SD
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
هذه مجموعة ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 والتي سيتم تحديثها في حال أي تغيير.