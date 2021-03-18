اليكم افضل مواقع لجني الارباح من الانترنت 2021

افضل مواقع ربح المال من الانترنت مضمونة 2021، يُواجه العديد من الأشخاص مشكلة إيجاد الوظيفة التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية أو موهبتّهم، وخاصةً بعد انتشار البطالة في كافة دول العالم وبالأحرى بعد جائحة الفيروس المتفشي، أصبح من الصعب الحصول على وظيفة أو حتى الخروج من المنزل، ومن هنا اتجه الكثيرون للبحث عن وظيفة إلكترونية يُمكن ممارستها من المنزل أو من أي مكانٍ شاء، فما هي افضل مواقع ربح المال من الانترنت مضمونة؟.

موقع TeeSpring

موقع متميز لدى كافة أصحاب موهبة التصميم والجرافيك، إذ يجمع ما بين باقة من أشهر المصممين حول العالم سواء في مجال الأزياء أو الأحذية والحقائب والأكواب، بالإضافة إلى كل ما قد يخطر ببالهم من المنتجات التي يُمكن تنفيذها على أرض الواقع، حيث يُوفر الموقع من خلال الرابط:teespring.com ما يلي: أدوات التصميم كاملة بدءًا من الألوان ووصولًا إلى الأشكال والرسومات المختلفة. خاصية إضافة صورة من جهازك الخاص للتصميم الذي تقوم بتنفيذه على الموقع. بعد الانتهاء من التصميم يُقدم لك خاصية رفعه على الموقع والترويج له، فقد تكسب من وراء القطعة الواحدة ما يفوق العشرة دولارات أمريكية.

موقع ListVerse

تم إطلاق ذلك الموقع خصيصًا لكن من يمتلك قدر كبير من مرادفات اللغة الإنجليزية ومتمكنًا من قواعدها بشكل متميز، إذ يعمل الشخص فيه ككاتب للمحتوى باللغة الإنجليزية من خلال الرابط التالي listverse.com، ويدفع له الموقع مقابلًا ماديًا يصل إلى المائة دولارًا أمريكيًا للمقالة الواحدة. شاهد أيضا: تتمثل تلك المقالات في الموضوعات الأكثر شيوعًا والتي حققت أعلى معدلات بحث خلال الفترة الأخيرة، وغالبًا ما تكون عن الألعاب أو الأغاني الجديدة، أو أي قضية معاصرة، ويُمكنك تحقيق المال بقدر معدل كتابتك وسرعة أدائه.

موقع ShutterStock

يعرض الموقع خدماته من خلال الرابط shutterstock.com على كل من يمتلك موهبة التصوير، فإن كنت واحد من هؤلاء فقد فُتح لك بابًا كبيرًا تُحقق منه أرباحًا هائلة، ولكن كيف يكون ذلك؟ من خلال ما يلي: يسمح الموقع للموهوبين رفع الصور التي قاموا بالتقاطها، ومن ثم بيعها بمبلغ من المال، حيث يُمكنك بيع صورة واحدة بمقابل يفوق الثلاثين دولارًا أمريكيًا، كما يُتيح الفرصة لمن يمتلك القدرة على التصميم المبتكر أن يعرض تصميماته من صور وشعارات وبيعها وتحقيق المكاسب.

موقع A List Apart

استطاع أن يستحوذ على طبقة كبيرة للغاية من المتعاملين في مجال المقالات، وذلك لكونه يدفع مقابل مادي كبير مقارنةً بغيره من المواقع المتخصصة في جمع كُتَّاب المحتوى، إذ تُقدَّر فيه المقالة الواحدة بما يفوق المئتي دولارًا أمريكيًا، ويُمكنك الانضمام إليه من خلال الرابط alistapart.com/about/contribute، ولكن من أسوء ما فيه هو كون معدل طلب المقالات يُعد بطيئًا وذلك لعلو أسعارها، كما أن المقالة الواحدة منها لا يجب أن تقل عن ألفٍ وخمسمائة كلمة.

موقع YouTube

يحتل اليوتيوب المرتبة الثانية من بين كبرى محركات البحث في العالم بعد العملاق “جوجل”، فهو أكبر منصة لعرض الفيديوهات في شتى النواحي والمجالات في العالم بأسره، كما أنه الاختيار الأمثل كل من يبحث عن جني الأموال، مقابل آداء محتوى إعلاني أو تمثيلي أو غنائي أو تعليمي من خلال تقديم فيديو يشتمل على موهبته في قناة خاصة به. يمكن فتحها بكل سهولة من خلال الرابط youtube.com، كما أنه من الجدير بالذكر أنه كلما ازداد عدد متابعي القناة كلما زاد ربحك، ومن طرق زيادته بصورة فعالة عليك تركيب شركة إعلانات على قناتك مثل “جوجل ادسنس”.

موقع YouGov

لكل من لا يمتلك موهبة ما ويُريد أن ينضم إلى موقع يُدر له ربحًا دون أي عناء، إليكم الرابط التالي mena.yougov.com، لكونه يُعد واحداً من مواقع استطلاعات الرأي، التي تُمكن المستخدم من الإجابة على عدة أسئلة في نطاق سلعة ما أو خدمة معينة، على أن يجني من وراء كل استطلاع عشرة نقاط فيما يُعادل العشر دقائق، وحين يصل عدد نقاطه إلى الخمسة آلاف نقطة يُمكنه استبدالها على الفور بما يُساوي الخمسون دولارًا ويستلمه حوالة بنكية في الحال.

ربح المال من مواقع التواصل الاجتماعي

تلك الطريقة تخص بشكل أكبر رواد موقع “تويتر” وذلك من خلال كتابة المقالات التي تجذب العديد من المتابعين، وتُمكنك آنذاك من التربح كلما ازدادت المتابعات وذلك من خلال “Sponsored Tweets”.

الربح من مواقع التوظيف الإلكتروني Freelancer

كالمواقع التي تعمل على ربط صاحب العمل بكل من يستطيع أداء عمله من خلال عروض يُقدمها كل “فريلانسر” على حدة، ومن ثم يُوَّقع الاختيار على أحدهم للقيام بالمهمة في وقت معين وبمقابل محدد بحسب كم العمل المطلوب منه، ومن أصدق تلك المواقع وأشهرها التالي:

مواقع عربية:

مستقل:

من الرابط eg.mostaql.com، وهو أهم موقع عربي يُمكنك من خلاله العمل بمفردك أو من خلال فريق لإنجاز المهام المطلوبة.

خمسات: عبر الرابط khamsat.com، والذي يُقدم أعمال صغيرة بمقابل خمسة دولارات، لذلك تم تسميته “خمسات”.

مواقع أجنبية:

“Demand Media”: الذي يتيح للناشرين عرض مقالاتهم بعد الحصول على موافقة من قِبل القائمين على الموقع، ويكون المقابل المادي للمقال خمسة عشر دولارًا، وكلما عملت أكثر وأسرع كلما حققت أموالًا أكثر.

“Fiverr” و”Elance”:

وهما منصتان كبيرتان وظيفتهما الجمع ما بين أصحاب العمل ومقدمي الخدمات المختلفة عن طريق الرابط: fiverr.com حيث يشتمل على العديد من المجالات والتي منها التصميم، والرسم، كتابة المحتوى، إدخال البيانات، تنفيذ البرامج، الأعمال الهندسية، والترجمة وغير ذلك الكثير. كما يُتيح الفرصة لمن لديه موهبة التدريس أو الموسيقي أن يتكسب من خلاله، وتُعرض الأعمال على المنصة ويتقدم لها الكثير من “الفريلانسرز”. يقع الاختيار على الأمّهر والأفضل سعرًا، تبدأ أسعار آداء الخدمات من خمسة دولارات وليس لها أي حد أقصى بحسب قيمة المال المخصصة لأداء العمل.

الربح من الإنترنت مقابل مهام بسيطة بدأ الكثير من الشباب والفتيات في التفكير حول فكرة البحث عن مصدر للمال ولو بسيط، بدلًا من كونهم يُضيعون معظم أوقاتهم في تصفح الفيس بوك والمحادثات التي لا تُثمر بأي شئ، ومن هنا جاءت فكرة مواقع استطلاع الآراء التي تبثها شركات عالمية ومحلية، لتحصل على أراء وتقييمات المنتج والسلعة التي تم ضخها في الأسواق وقد تخصص في ذلك مواقع عدة مثل: Dollar Surveys. Opinion outpost. Global Test Market. My Survey. Pinecone Research. Permission Research. My View. Test Spin. Clear Voice Survey. Survey Spot.

الربح من التسوق عبر بريدك الإلكتروني أقدم طريقة تم إصدارها لجني المال من الإنترنت وعلى الرغم من كونها مزعجة للبعض، إلا أنها مُجرَّبَةً ولديها فاعلية كبيرة في كسب المال، ومن أبرز تلك المواقع ما يلي: Send Free. iContact

. Streamsend. MailChimp Topica Free Follow Up. SuperSponders

الربح من وراء إجابة الأسئلة وتقديم نصائح

إن كنت تمتلك تخصصًا معينًا كالطب أو الهندسة أو التقنيات أو أي تخصص آخر، فإن تلك تُعد من أهم الطرق التي من الممكن أن تُحقق لك أموال جيدة، وذلك من خلال الإجابة على أسئلة تخص ذلك التخصص من خلال المواقع التالية: Just Answer: يمكن للأطباء البيطريين الانضمام إلى تلك المنصة للإجابة على أسئلة مربي الحيوانات الأليفة، وذلك من خلال الرابط justanswer.com KGB: يضم العديد من المجالات التي من الممكن أن تختار من بينها تخصصك وتجيب على الأسئلة المتاحة بقدر ما تستطيع.

مواقع الربح الخاصة بالتسويق مقابل عمولات

يمتلك الكثير منا مَلَكةَ التسويق للمنتجات والسلع بأسلوب سلس وجذاب للعملاء، مما يُؤهله لتحقيق المكاسب من خلال عرض مساعدته على أحد المواقع التي ترغب في توظيف طاقم تسويق لمنتجاتها، ليزداد حجم المبيعات وبالتالي يزداد دخل الفرد بنسبة من تلك المبيعات التي ازدادت بفضل جهوده في التسويق لذلك المنتج.

ومن أشهر تلك المواقع والشركات ما يلي: شركة “ClickBank” هي إحدى كبرى الشركات العالمية التي تُقدم العديد من الخدمات والمنتجات، ولديها تقييمات فائقة الجودة، والتي تُمكنك من العمل لديها كمسوِّق من خلال الموقع clickbank.com بمقابل عمولات على بيع المنتج الذي تسوق له.

يعتمد الربح هنا على قدر الجهد المبذول، وتكون العمولة المقابلة مبيعاتك بنسبة 75% من حجم المبيعات، ومن ثم كلما روجت أكثر للمنتج وتم بيعه كلما ازداد ربحك بشكل كبير للغاية. موقع “أمازون افلييت” أكبر موقع تسويقي في العالم أجمع، إذ تستخدمه في الترويج للمنتجات التي يعرضها متجر أمازون وذلك من خلال الموقع: affiliate-program.amazon.com يتسم بأن لديه مصداقية عالية للغاية في دفع عمولات المسوقين لدية، والتي تتراوح من 4% وتصل إلى 15%.

موقع “إكسباندكارت”

تتنوع السلع داخل ذلك الموقع بشكل مهو للغاية مما يجعله الاختيار الأمثل لكل من يريد أن يبدأ رحلته مع التسويق الإلكتروني، حيث سيجد زخمًا كبيرًا يستطيع الاختيار من بينه وتحقيق الأرباح الطائلة.

يعرض الموقع من خلال expandcart.com/ar نسبة عمول تصل إلى 20% لكل عميل تجلبه ليشترك في الموقع، إلى أن تصل بك العمولة إلى ما يفوق التسعمائة دولار على كل عميل، وكلما اشترك عملاء أكثر من خلالك كلما جنيت أموالًا لا حصر لها أبدًا. مع ازدحام الشبكة العنكبوتية بالكثير من مواقع النصب والاحتيال، والتي تتسم دائمًا بّجذبك من خلال عرض مبالغ وهمية من المال مقابل عمل زهيد يكاد يكون لا يُذكر، فهي حتمًا تكون خادعة، مما جعل الكثيرون يقعون في ذلك الفخ وقاموا بالخضوع لتلك التجربة بالفعل دون أي مقابل، ومن ثم بدأوا يتسائلون كيف يُمكننا أن نفرق ما بين تلك المواقع الكاذبة والمضمونة توفيرًا للجهد والوقت المبذول في التجارب الواهية.



