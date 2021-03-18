بريطانيا: لقاح "أسترازينيكا" لا يسبب جلطات دموية

أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أنها لم تحدد أي أدلة تشير إلى أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" يسبب جلطات دموية.

وذكرت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم الخميس: "بعد دراسة علمية دقيقة لكل المعلومات المتوفرة.. الأدلة الموجودة لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة سببه لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19".

وأضافت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

وسبق أن علقت مجموعة دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، اعتماد لقاح "أسترازينيكا" على خلفية معلومات تفيد بأثار جانبية محتملة متعلقة بجلطات دموية مكتشفة لدى المطعمين.

بدورها، قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن جدوى استخدام مصل "أسترازينيكا" تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.