الصحة بغزة: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر و الحالة الوبائية في تصاعد مستمر

اصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تحذيراً للمواطنين في القطاع، قالت فيه: " لسنا بعيدين عن دائرة الخطر، و هناك مؤشرات بأن الحالة الوبائية آخذة في التصاعد".

و بحسب الوزارة، فإن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد جملة الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة الحالة الوبائية.

و دعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية، والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة وتحقيق التباعد الجسدي وتطهير الأيدي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أماكن الازدحام.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 18/3/2021، حالة وفاة فيروس كورونا و(270 ) إصابة جديدة، وتعافي 123 حالة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2458 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 58161 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2505 حالة، واجمالي المتعافين 55083 حالة ، واجمالي الوفيات 573 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.