الداخلية: سنتخذ إجراءات أكبر حال استمر منحى الإصابات بالارتفاع

قالت وزارة الداخلية بغزة، إنه في حال استمر منحنى إصابات كورونا بالارتفاع ستتخذ إجراءات أكبر في المرحلة القادمة، مشيرة إلى ان كل السيناريوهات قائمة.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية اياد البزم لـ"إذاعة القدس": "لا نستطيع الاستمرار بإجراءات التشديد أو التخفيف، ولم نتخذ بعد قراراً بإغلاق أي منشأة، ولكن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين".

وأوضح البزم، أن تعليمات وتحذيرات وزارة الصحة جاءت بناءً على تطورات الحالة الوبائية "ارتفاع أعداد الإصابات" بفيروس كورونا.

وجدد دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مستدركًا :" نحن ندق ناقوس الخطر في المرحلة الحالية".

ولفت أن الداخلية، أصدرت تعليمات بتشديد المتابعة والرقابة على المرافق العامة والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.