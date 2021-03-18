الداخلية: سنتخذ إجراءات أكبر حال استمر منحى الإصابات بالارتفاع

قالت وزارة الداخلية بغزة، إنه في حال استمر منحنى إصابات كورونا بالارتفاع ستتخذ إجراءات أكبر في المرحلة القادمة، مشيرة إلى ان كل السيناريوهات قائمة.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية اياد البزم لـ"إذاعة القدس": "لا نستطيع الاستمرار بإجراءات التشديد أو التخفيف، ولم نتخذ بعد قراراً بإغلاق أي منشأة، ولكن الأمر مرتبط بالتزام المواطنين".
وأوضح البزم، أن تعليمات وتحذيرات وزارة الصحة جاءت بناءً على تطورات الحالة الوبائية "ارتفاع أعداد الإصابات" بفيروس كورونا.
وجدد دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مستدركًا :" نحن ندق ناقوس الخطر في المرحلة الحالية".
ولفت أن الداخلية، أصدرت تعليمات بتشديد المتابعة والرقابة على المرافق العامة والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.