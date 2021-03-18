زراعة غزة تتحدث بموسم البطيخ وارتفاع البصل.. وماذا عن توفير اللحوم في رمضان المقبل!

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، م. أدهم البسيوني، اليوم الخميس، أن وزارته تسعى لأن يكون هناك استقرار في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء في شهر رمضان المقبل، موضحًا أن اللحوم ستكون متوفرة في رمضان و "لا داعي للقلق".

وبيّن البسيوني، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن شهر رمضان يُعد الأكثر استهلاكًا للحوم الدجاج والأبقار، مقارنة بالأشهر الماضية، ما يَضع الزراعة أمام مسؤولية بشأن تسهيل عملية توفير اللحوم.

وعن موسم البطيخ، أشار المتحدث، إلى أن المزارعين بدأوا بزراعة تلك الفاكهة في الدفيئات الزراعية على مساحات واسعة في القطاع، وأن الظروف المناخية ما زالت مناسبة، ما يُشير إلى موسم جيد، من حيث الإنتاج.

وأوصي المزارعين بضرورة الالتزام بما يصدر عن وزارة الزراعة من توصيات حول المساحات المخطط زراعتها؛ حتى لا يكون هناك فائض في الإنتاج ما ينجم إهدار طاقة المزارع وتكبده خسائر فادحة.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر البصل، أفاد البسيوني، بأن ارتفاع سعر البصل مؤخرًا، بسبب تداخل المواسم ما أدى لندرته، لافتًا إلى أنه في الأيام المقبلة ستشهد وفرة في إنتاج البصل، وبالتالي عودة الأسعار تدريجيُا، وبشكل معتدل.

وذكر أن وزارته استوردت سابقًا كميات من البصل، لسد حاجات السوق، والطلب.

وبخصوص موسم الصيف المقبل، أكد ان الوزارة ستستورد السلع من الخارج وفق متطلبات السوق، ولفترة محددة، وتابع البسيوني بالقول: إن" حكومة الاحتلال تمنع دخول المنتجات الزراعية لغزة، وتمنع تصدير الخضروات والفواكه للخارج".

أعلنت وزارة الزراعة بغزة سابقًا، عبر بيان، أن قطاع الإنتاج النباتي حقق عام 2020، اكتفاء ذاتي نسبته 98 في المئة من منتجات الخضار، و60 من محاصيل الفاكهة.

فحص المبيدات والبيض

كما وأوضح البسيوني، أن وزارته تفحص عينات عشوائية من المبيدات الحشرية والأسمدة والبيض المُخصب، داخل أجهزة متخصصة، قبل توزيعها على الأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة، وحال سلامتها تضع وسم خاص عليها، وتمنح استخدمها.

وفي حين، قال المتحدث: إن "الوزارة تتلف المضبوطات المخالفة للمعايير، وتُحيل التاجر إلى الاجراءات القانونية في المحاكم".

وأضاف أن متوسط عملية الفحص تصل لأربعة أيام، مشدّدًا على أن الوزارة بحاجة إلى المزيد من أجهزة الفحص، تساعدها في سرعة عملية فحص العينات.

إتلاف كميات كبيرة

من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة د. ابراهيم القدرة، أن وزارته أتلفت قبل أيام نحو 21 ألف بيضة، بعدما أظهرت نتائج الفحص داخل المختبرت إصابتها بالميكرو بلازما.

وأفاد القدرة لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن وزارة الزراعة أخذت الموافقة من سلطة الأراضي لإنشاء محجر بيطري على مساحة تقدر بـ20 دونم في أراضي "المحررات" بخانيونس.

وأوضح الوكيل، أن وزارته رفعت توصية لوزارة المالية بغزة لتغطية مشروع المحجر الحيواني والنباتي معًا، ويتجاوز تكلفته المليون دولار، مشيرًا إلى أن البدء بإنشاءه سيبدأ خلال الأيام المقبلة، وسيكون على مراحل.

وبيّن القدرة، أن المحجر البيطري الوحيد يهدف إلى فحص الأبقار والعجول والنباتات باستخدام تقنيات حديثة، للتأكد من خلوها من أي أمراض، وبالتالي عدم نقلها داخل القطاع.

وخلال العام الماضي، بلغ أعداد فحص المبيدات والأسمدة والعقاقير والعلف، نحو 1785 عينة، بينما نفذت الزراعة أكثر من 141 ألف تحصينًا بيطريًا وتدخلاً علاجيًا، شملت تحصينات (الحمى المالطية، الكلاميديا، تسمم معوي، وداء الكلب...).