النفط يواصل تراجعه بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي



واصلت أسعار النفط اليوم الخميس، تسجيل المزيد من الخسائر والتراجعات وذلك بفعل صعود الدولار والارتفاع في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة، إلى جانب تأثير جائحة كورونا كوفيد-19.

ويشار أنه هبط خام "برنت" بنسبة 2.16 بالمئة إلى 66.53 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.32 بالمئة إلى 63.10 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وخسر كلا العقدين أكثر من أربعة بالمئة على مدار الجلسات الخمس الأخيرة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس.

وقال احد المحللين : إن "انخفاض الطلب على الخام من المشترين الآسيويين بسبب أعمال الصيانة المزمعة للمصافي والارتفاع المحتمل للأسعار لا يدعم النفط في الوقت الحالي".

وقد ادى بطئ بعض حملات التحصين ضد فيروس كورونا واحتمال فرض مزيد من القيود للسيطرة على الجائحة إلى عدم انتعاش استهلاك الوقود.