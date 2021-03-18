الحايك يثمن جهود مصر والرئيس السيسي في إنجاح الحوار الوطني

شكر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة، على جهودهم المتواصلة والتي كان أخرها استضافة جلسات الحوار الوطني على طريق إجراء الانتخابات وضمان نجاحها.

وثمن الحايك، الجهد المصري على مدار 14 لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والرعاية الكريمة للحوار للوطني، والسعي الدائم لرفع الحصار عن قطاع غزة من خلال الفتح الدائم لمعبر رفح روفد القطاع بالاحتياجات المعيشية والانسانية.

وأكد قائلاً:" أن فلسطين وأهلها لن ينسوا الدور التاريخي للأم الكبيرة مصر في الدفاع عن القضايا الوطنية" مشيراً إلى أنها ستبقى الحضن الدافئ لفلسطين وغزة، الذين يتمنون الخير والسلام لمصر وشعبها .

وأعرب الحايك عن ثقته بأن الجهود التي تقوم بها الشقيقة الكبرى مصر ستسهم في نيل شعبنا لحقوقه المشروعة وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أهمية زيادة التعاون الفلسطيني والمصري في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بما يساهم بتخفيف وطأة الحصار الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ 14 عاماً، وحرمان الاحتلال من ورقة ضغط على شعبنا الساعي للعيش بسلام كباقي شعوب العالم.