رسمياً لجنة المسابقات تحدد موعد كلاسيكو الليجا بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت لجنة المسابقات بالدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد مباراة كلاسيكو الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وفي ظل التقارب في جدول الترتيب بين برشلونة وريال مدريد، فمن المتوقع أن تكون تلك المواجهة مهمة للغاية ، كما سيرغب كلا الفريقين بتحقيق الفوز من أجل المضي قدماً في المنافسة على اللقب.

موعد كلاسيكو الإياب في الدوري الإسباني

وقالت اللجنة ان المباراة ستقام يوم السبت 10 أبريل القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ارض ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، في ظل استمرار الأشغال بملعب سانتياجو برنابيو.

يشار الى ان برشلونة وريال مدريد سيلعبان مبارتين في الليجا قبل الكلاسيكو، فالأول سيواجه ريال سوسيداد ثم بلد الوليد، فيما سيلتقي الثاني بكل من سيلتا فيجو وإيبار.

بينما ستُقام المواجهة بعد 3 أيام من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن البارسا سيحصل على أسبوع كامل من الراحة، فيما سيصل المرينجي للكلاسيكو متعباً.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف في ثمن نهائي المسابقة الأوروبية المرموقة.