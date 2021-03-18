مصر: تصريحات إثيوبيا بخصوص سد النهضة تُعد تهديدا للشعب المصري

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اليوم الخميس، على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين والتي قالا فيها:" تعتزم إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".

وقال حافظ:" هذه التصريحات تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على السودان ومصر، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما عبر عن اسفه من أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المشتركة فيها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها.